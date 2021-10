Negen maanden cel voor stelen van duizenden euro's via qr-codefraude

De rechtbank Amsterdam heeft een 25-jarige man die door middel van qr-codefraude duizenden euro's wist te stelen veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man verklaarde tegenover slachtoffers dat hij zijn pinpas kwijt was en geld nodig had. Hij zou het geld via zijn telefoon overmaken, zodat slachtoffers dat vervolgens voor hem konden pinnen.

In werkelijkheid was er sprake van qr-codefraude, waarbij de man de ING-app van het slachtoffer overzette naar zijn eigen telefoon. Slachtoffers werd gevraagd om de ING-app op hun telefoon te openen en vervolgens een qr-code op de telefoon van de verdachte te scannen. Na het scannen van de qr-code verscheen op de telefoon van de dader een cijfercode die het slachtoffer moest invoeren op zijn telefoon.

Dat was zogenaamd nodig om het geld over te maken, maar in werkelijkheid werd zo de telefoon van de man gekoppeld aan de rekening van het slachtoffer. Vervolgens kon hij geld van de rekeningen van slachtoffers halen. De fraude was alleen mogelijk bij ING-klanten. Vanwege de fraude is de bank gestopt met de mogelijkheid om de ING-app via een qr-code op een andere telefoon te zetten. De man wist samen met verschillende handlangers meerdere slachtoffers te maken en zo duizenden euro's te stelen.

"De rechtbank rekent het verdachte in het bijzonder zwaar aan dat hij op grove wijze misbruik heeft gemaakt van de bereidheid van slachtoffers om hem te helpen met verzonnen betalingsproblemen. Daarmee heeft hij het vertrouwen dat in hem werd gesteld, op ernstige wijze geschonden. Ook draagt dit handelen eraan bij dat de bereidheid in de samenleving om een ander in nood te helpen, wordt aangetast", zo laat de rechter in het vonnis weten.