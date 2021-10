FTC: internetproviders verzamelen grote hoeveelheden data over klanten

Amerikaanse internetproviders verzamelen en delen grote hoeveelheden gegevens over hun klanten zonder dat die dit weten, waaronder toegang tot hun internetverkeer en real-time locatiegegevens, en bieden klanten geen goede opties over het gebruik van de data. Dat stelt de Amerikaanse toezichthouder FTC op basis van eigen onderzoek naar onder andere AT&T, Comcast, T-Mobile en Google Fiber.

Volgens de FTC zijn de onderzochte internetproviders inmiddels techreuzen geworden die niet alleen een internetverbinding aanbieden, maar ook allerlei andere diensten, waaronder content, slimme apparaten, advertenties en analytics. Daardoor is de hoeveelheid informatie die ze over hun klanten kunnen verzamelen ook toegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de isp's data van verschillende producten combineren om gerichte advertenties te tonen. Verder delen ze ook real-time locatiegegevens met derde partijen.

Hoewel sommige internetproviders beloven dat ze geen persoonlijke data verkopen, staan ze wel toe dat het door andere partijen wordt gebruikt, doorgegeven en verzilverd. Details over dergelijke werkwijzes staat in de kleine lettertjes van het privacybeleid vermeld. Veel van de providers beweren dat ze klanten keuzes bieden over hoe hun data wordt gebruikt. De FTC ontdekte dat deze keuzes soms niet duidelijk zijn en klanten er soms zelfs toe bewegen om meer data te delen.

"De resultaten van ons rapport laten zien dat veel providers in ons onderzoek grote hoeveelheden gevoelige data verzamelen, en dat hun gebruik van die data tot grote schade kan leiden, met name wanneer consumenten worden geclassificeerd aan de hand van demografische kenmerken zoals ras, etniciteit, geslacht of seksualiteit", concludeert de Amerikaanse toezichthouder.

De manier waarop internetproviders data verzamelen en gebruiken lijkt veel op de problemen die in andere industrieën zichtbaar zijn en volgens de FTC het belang aantonen om het verzamelen en gebruik van data aan banden te leggen, in plaats van internetproviders toe te staan dat zij bepalen hoe klantinformatie wordt gebruikt door dit gebruik voor hun klanten te verbergen.