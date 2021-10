Cyberaanval op VDL raakt ook Philips en ASML

De cyberaanval op VDL heeft ook partners geraakt, waaronder Philips en ASML. Dat laten beide bedrijven tegenover De Limburger en Omroep Brabant weten. "Philips is er ook door geraakt. VDL is een belangrijke toeleverancier", zegt Philips-topman Frans van Houten.

VDL levert onder andere onderdelen voor medische systemen aan de Philips-fabriek in Best. Bij ASML heeft de aanval voor vertragingen van leveringen gezorgd. VDL produceert onderdelen voor de machines van de chipmachinefabrikant. ASML stelde een aantal it-medewerkers ter beschikking om VDL in de eerste dagen na de aanval te ondersteunen. "Dat hebben meer bedrijven in de regio gedaan. Dat is hartverwarmend", aldus een woordvoerder van VDL.

Om wat voor aanval het precies gaat is nog altijd onbekend. Inmiddels beschikken alle VDL-ondernemingen over een tijdelijke noodverbinding. "We zijn bezig om digitaal veilige systemen te creëren, zodat bedrijven hun productie kunnen uitbreiden”, stelt een woordvoerder.