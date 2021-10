CoinMarketCap onderzoekt lekken van 3,1 miljoen e-mailadressen gebruikers

CoinMarketCap, een populaire website met koersen, handelsvolume en andere informatie over cryptovaluta, onderzoekt hoe 3,1 miljoen e-mailadressen van gebruikers op internet terecht zijn gekomen. Onlangs bleek dat op verschillende fora 3,1 miljoen e-mailadressen met accounts op CoinMarketCap werden verhandeld.

Hoewel de e-mailadressen overeenkomen met CoinMarketCap-accounts is het onduidelijk hoe ze zijn verkregen. In een verklaring stelt CoinMarketCap dat er inderdaad een correlatie is tussen de e-mailadressen en gebruikers, maar dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat die via de servers van de website zijn bemachtigd. Er is nu een onderzoek ingesteld en CoinMarketCap zegt met meer informatie te zullen komen zodra het beschikbaar is.

De 3,1 miljoen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gelekte e-mailadressen was 99 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.