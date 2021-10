FT: Facebook liet Amerikaanse politici en bekendheden regels buigen

Facebook liet Amerikaanse politici en bekendheden de regels buigen zodat die konden blijven plaatsen wat ze wilden, ook al riepen medewerkers op om hier tegen op te treden. Dat suggereren interne gelekte documenten, afkomstig van klokkenluider Frances Haugen, waar de Financial Times over bericht.

In de documenten stellen medewerkers dat hoewel Facebook claimt politiek neutraal te zijn, het na kritiek uit conservatieve hoek rechtse politici zou toestaan om de regels te overtreden die zijn ingesteld om misinformatie en schadelijke content tegen te gaan. De beslissing om de berichten toe te staan zouden van hogere managers afkomstig zijn.

In een interne memo stelt een medewerker dat in verschillende gevallen of een bericht in strijd met het beleid is de uiteindelijke beslissing door topmanagers en soms Mark Zuckerberg werd genomen. Zo zou Zuckerberg naar verluidt betrokken zijn bij de beslissing om een video toe te staan waarin ten onrechte werd beweerd dat abortus nooit een medische noodzaak is. Het bericht was door een moderator verwijderd, maar na klachten van Republikeinse politici teruggeplaatst, aldus het document.

Facebook laat weten dat het bezig is om het systeem op te schonen dat in eerste instantie was opgezet om de berichten van politici, bekendheden en journalisten te controleren, om ervoor te zorgen dat die niet ten onrechte werden verwijderd. Het zou echter al gauw miljoenen gebruikers omvatten.

Verder stelt Facebook dat het stopt met het toepassen van whitelisting. Eerder meldde de Wall Street Journal dat het techbedrijf een intern whitelistingsysteem heeft dat soms wordt gebruikt om bekende gebruikers tegen handhaving te beschermen wanneer ze Facebooks regels overtreden.