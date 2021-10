Criminelen verspreiden ransomware via lek in facturatiesoftware BillQuick

Criminelen maken actief gebruik van een kwetsbaarheid in BillQuick Web Suite voor infecteren van organisaties met ransomware. BillQuick Web Suite is software voor facturatie en tijdsregistratie. BillQuick heeft naar eigen zeggen 400.000 gebruikers wereldwijd. Een Amerikaans engeeringbedrijf raakte via het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-42258, besmet met ransomware, aldus securitybedrijf Huntress.

De inlogpagina van de software blijkt kwetsbaar te zijn voor SQL-injection waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller niet alleen toegang tot de data van BillQuick-klanten kan krijgen, maar ook commando's kan uitvoeren op de Windows-server waarop de software draait. Naast de aangevallen kwetsbaarheid ontdekte Huntress ook acht andere beveiligingslekken die het bij BillQuick rapporteerde. Het softwarebedrijf is met versie 22.0.9.1 van Web Suite gekomen om het probleem te verhelpen.