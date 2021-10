Malafide Android-apps in Play Store ruim 10 miljoen keer gedownload

Onderzoekers hebben in de Google Play Store 151 malafide apps ontdekt die gebruikers op dure sms-diensten abonneren en ruim tien miljoen keer zijn gedownload voordat ze door Google uit de Play Store werden verwijderd. Dat laat antivirusbedrijf Avast weten. De apps deden zich onder andere voor als games, qr-codescanners, keyboards, foto-editors en camerafilters.

Na installatie controleren de malafide apps de locatie van de gebruiker, het IMEI-nummer en telefoonnummer om te kijken welke landcode en taal voor de scam gebruikt dient te worden. Zodra de gebruiker de app opent wordt om een telefoonnummer en in sommige gevallen een e-mailadres gevraagd, die nodig zouden zijn om de app te kunnen gebruiken.

Na het invoeren van de gegevens wordt de gebruiker op premium sms-diensten geabonneerd die tot veertig dollar per maand in rekening kunnen brengen, afhankelijk van het land en telecomprovider. Daarnaast zorgt het verstrekken van de gevraagde gegevens er niet voor dat de apps de beloofde functionaliteit bieden. In plaats daarvan verschijnen opties voor meer sms-diensten of stoppen de apps met werken. "Het enige doel van de nep-apps is om gebruikers te misleiden om zich op sms-abonnementen te abonneren", zeg onderzoeker Jakob Vavra.

Bij sommige van de apps stond in de voorwaarden vermeld dat gebruikers bij het versturen van een sms op sms-diensten werden geabonneerd, maar niet bij allemaal. Volgens Vavra werden de malafide apps onder andere op Facebook, Instagram en TikTok geadverteerd. Hoewel ze niet meer in de Play Store zijn te vinden worden ze nog wel via andere appstores aangeboden.