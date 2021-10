Tor Project start jaarlijkse donatiecampagne: privacy is een mensenrecht

Het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk waar dagelijks 2,5 miljoen gebruik van maken voor het beschermen van hun privacy, is de jaarlijkse donatiecampagne gestart. Dit jaar heeft die "privacy is een mensenrecht" als thema. Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. In het fiscale jaar 2019 - 2020 ontving de organisatie 4,4 miljoen dollar. Daarvan was ruim 2,2 miljoen dollar afkomstig van de Amerikaanse overheid.

De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid en probeert dit mede via de jaarlijkse donatiecampagne bij gebruikers te realiseren. "Dit jaar is onze boodschap eenvoudig", zegt Al Smith van het Tor Project. "Privacy gaat over het beschermen van wat ons mens maakt: ons dagelijks gedrag, onze persoonlijkheid, onze angsten, onze relaties en onze kwetsbaarheden. Iedereen verdient privacy."

Tor moet gebruikers helpen om hun recht op privacy uit te oefenen, gaat Smith verder. Hij stelt dat Tor nog altijd de gouden standaard is in anticensuur- en privacytechnologie. "Ons gedecentraliseerde netwerk, onze opensource-aanpak, onze gemeenschap van vrijwilligers en onze inzet voor het mensenrecht op privacy houdt in dat Tor privacy kan bieden op een manier die maar weinig andere tools kunnen."

Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt.

Het Tor Project heeft plannen om Tor volgend jaar sneller, sterker en gebruiksvriendelijk te maken. Zo zullen er onder andere tools worden ontwikkeld om malafide servers in het netwerk op te sporen en het eenvoudiger voor gebruikers te maken om overheidscensuur te omzeilen wanneer ze geen verbinding met het netwerk kunnen maken. Donaties tot 150.000 dollar zullen door "vrienden van Tor" worden verdubbeld. Vorig jaar ontving het Tor Project een recordbedrag aan donaties, namelijk meer dan 913.000 dollar.