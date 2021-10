Ransomwaregroep verkoopt toegang tot netwerken van slachtoffers

De criminelen achter de Conti-ransomware bieden geïnteresseerde partijen tegen betaling toegang tot de netwerken van slachtoffers. Op de eigen website laat de ransomwaregroep weten dat het kopers zoekt die geïnteresseerd zijn in toegang tot de netwerken van getroffen organisaties om vervolgens de data van deze bedrijven te stelen en verkopen. De nieuwe toevoeging op de website werd door meerdere onderzoekers ontdekt.

Waarom de Conti-groep begonnen is met het aanbieden van toegang tot de netwerken van slachtoffers is onduidelijk. "Ik vraag me af of ze binnenkort de deuren sluiten en data of toegang van een lopende inbraak willen verkopen voordat ze het zelf doen", zegt Fabian Wosar, cto van antivirusbedrijf Emsisoft, tegenover it-journalist Brian Krebs. "Het is echter wat stom om het op deze manier te doen, aangezien je bedrijven waarschuwt dat ze zijn gecompromitteerd."

In september kwamen de FBI en Amerikaanse geheime dienst NSA nog met een waarschuwing voor een toename van ransomware-aanvallen door de Conti-groep. Volgens de overheidsinstanties heeft deze groep meer dan vierhonderd aanvallen tegen Amerikaanse en internationale organisaties uitgevoerd.