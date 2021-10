Mag ik drones die herhaaldelijk in mijn buurt zijn met een drone blaster uit de lucht schieten?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mag ik drones die herhaaldelijk boven, voor en achter mij zijn uit de lucht schieten met een drone blaster?

Antwoord: Ik hoor steeds vaker dat mensen overlast ervaren in de vorm van drones die boven hun privéterrein vliegen, vaak inclusief zichtbare cameralens waardoor het erg indringend kan voelen: een spionagedrone net buiten je bereik.

Logisch dus dat mensen daar wat aan willen doen. In 2017 hadden we een rechtszaak over een buur die een drone uit de lucht schoot met een luchtbuks. Dit leverde een schadeclaim op van de piloot, die vervolgens 50/50 werd verdeeld omdat beide partijen schade hadden.

Een drone-blaster is niet een populaire naam voor een luchtbuks met antidronemunitie, maar een /jammer/ die de besturing van de drone verstoort. Een voorbeeld is de DroneBlaster™ MKIII: "With its fully integrated rifle style, the DroneBlaster™ MKIII Tactical Anti-Drone Gun is a hand-held tactical drone jammer which is capable of disrupting multiple RF frequency bands simultaneously without compromising safety or risking collateral damage."

Het idee is dan dat je geen fysieke schade aanricht, want de meeste drones zijn in zo'n geval geprogrammeerd om te landen (zodat je 'm in bewaring kunt nemen) of om terug te vliegen naar het laatst bekende punt waar de piloot stond (zodat je die kunt aanspreken). Dat voelt als een pragmatische oplossing.

Lastig is natuurlijk dat de inzet van jammers als deze in Nederland in beginsel verboden is. Er zijn uitzonderingen (zoals in het Vrijstellingsbesluit IVD https://wetten.overheid.nl/BWBR0018355/2013-03-15 en nog een paar) maar die zijn gericht op specifieke organisaties of personen toestaan om jammers te gebruiken. Er is geen grond voor gewone burgers om met jammers de werking van drones te verstoren. Ook de verkoop van zulke apparaten is niet toegestaan, in de hele EU niet trouwens.

