Universitair hoofddocent: Apple normaliseert surveillance van gebruikers

Apple spreekt zich in de media vaak uit voor het beschermen van privacy en biedt gebruikers allerlei beveiligingsopties, maar veel van de nieuwe features die het bedrijf ontwikkelt en uitrolt normaliseren surveillance van gebruikers, zo stelt Carissa Véliz, universitair hoofddocent aan het Instituut voor de Ethiek van AI aan de Universiteit van Oxford.

"Veel van Apples nieuwste features gaan over het verbeteren van surveillance, zelfs als Apple dat zelf nooit zo zou noemen", stelt Véliz in een opinie voor Wired. Ze wijst naar iOS 15 waarmee het mogelijk is om tekst in foto's te digitaliseren, of een telefoonnummer te bellen dat in een afbeelding staat. Door gebouwen met een iPhone te scannen weet Apple Maps waar de gebruiker is en kan zo een routebeschrijving geven. Algoritmes kunnen objecten in real-time video herkennen en het is mogelijk om van foto's 3D-modellen te maken.

Daarnaast kunnen gebruikers nu een rijbewijs of identiteitskaart digitaal op hun iPhone opslaan. "Al deze features vergroten de hoeveelheid verzamelde data", merkt de universitair hoofddocent op. Apple richt zich met de iPhone en Apple Watch ook op de gezondheidszorg. De apparaten kunnen onder andere de stappen en hartslag van mensen monitoren. De verzamelde gezondheidsdata is door gebruikers weer met familie en zorgverleners te delen. "Al die data zou veilig moeten zijn opgeslagen, maar wanneer gevoelige informatie zo eenvoudig wordt verzameld en gedeeld, liggen datarampen om de hoek", laat Véliz weten.

Ze hekelt ook de rol van Apple bij de ontwikkeling van invasieve technologieën en het normaliseren van surveillance. Zo ontwikkelde Apple bluetooth-beacons waarmee mensen in winkels en andere locaties via hun telefoons zijn te volgen. "Apples gebruik van Face ID om de iPhone te ontgrendelen heeft bijgedragen aan het normaliseren van gezichtsherkenning." Ook de scantools die Apple ontwikkelde om foto's op de toestellen van gebruikers te kunnen controleren worden door Véliz genoemd.

Volgens de universitair hoofddocent heeft iOS onder gebruikers een betere reputatie dan Android. "Maar dat geeft Apple geen toestemming om onze gebeurtenissen continu met microfoons, camera's en sensoren te volgen. Apples baanbrekende apparaten verleggen de grenzen van wat techbedrijven kunnen volgen en dat is geen goed nieuws voor privacy."

Véliz vindt dat Apple van twee walletjes eet. Aan de ene kant beschermt het privacy maar aan de andere kant ontwikkelt het surveillancetools. "Surveillance leidt tot controlemaatschappijen die voor een afname van vrijheid zorgen. Wanneer we weten dat we worden bekeken censureren we onszelf, en wanneer anderen teveel over ons weten kunnen ze ons gedrag voorspellen, beïnvloeden en manipuleren", waarschuwt de universitair hoofddocent.

Als Apple privacy echt belangrijk vindt moet het bedrijf een iPhone voor privacybewuste gebruikers aanbieden, merkt Véliz op. Een toestel zonder gezichtsherkenning en scantools, een toestel waarvan de camera eenvoudig is te bedekken en waarin de microfoon mechanisch is uit te schakelen. "Als we onze democratieën in het digitale tijdperk willen behouden, moeten we grenzen stellen aan wat kan worden getrackt."