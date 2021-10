Evenementenorganisator MCH Group getroffen door malware-aanval

De Zwitserse evenementenorganisator MCH Group is vorige week het slachtoffer geworden van een aanval met malware, waardoor systemen onbeschikbaar zijn geworden. MCH Group verzorgt wereldwijd allerlei evenementen en exhibities. Het bedrijf had in 2019 nog een omzet van 418 miljoen euro, waarmee het één van de grotere evenementenorganisators wereldwijd is.

In een verklaring stelt MCH Group dat het afgelopen woensdag door een cyberaanval met malware is getroffen. Daarbij zijn er maatregelen genomen om de schade zo goed als mogelijk te beperken, maar wat die inhouden is niet bekendgemaakt. Het beursgenoteerde bedrijf zegt dat het druk bezig is om alle systemen zo snel mogelijk weer beschikbaar te krijgen. De aanval heeft geen gevolgen voor huidige en geplande evenementen. Er is aangifte gedaan bij de politie.