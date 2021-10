Justitie kan door softwarefout al twee weken geen VOG-aanvragen verwerken

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan door een softwarefout al twee weken lang niet beschikken over de systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag), GVA’s (Gedragsverklaring Aanbesteden) en boa-aktes en het probleem is naar verwachting deze week ook nog niet verholpen.

Dat meldt screeningsautoriteit Justis via de eigen website. Als overheidsorganisatie Justis beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen. Volgens Justis is er geen sprake van een "hackaanval" of cybercriminaliteit.

"Door een softwarefout zijn verschillende systemen geraakt. Hoe die fout precies is ontstaan wordt uitgezocht, maar prioriteit is nu vooral het weer beschikbaar krijgen van de systemen", aldus de organisatie. Die liet op 14 oktober weten dat het hard werkte om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Twee weken later kan Justis nog altijd niet zeggen wanneer de storing helemaal is verholpen.

De storing heeft meerdere gevolgen. Zo is de digitale omgeving MijnJustis niet beschikbaar, kunnen er ook geen papieren aanvragen worden behandeld, kan er geen statusinformatie aan aanvragers worden verstrekt en kunnen ook gemeenten geen VOG-aanvragen indienen.