Duitse politie heeft vermeend lid van REvil-ransomwaregroep in het vizier

De Duitse politie heeft een vermeend lid van de REvil-ransomwaregroep in het vizier en zou ook een arrestatiebevel klaar hebben, zo melden de Zeit Online en de Bayerischer Rundfunk. Volgens de Duitse politie zou de Russische man één van de meesterbreinen achter de REvil-ransomware zijn en diens voorganger Gandcrab. Door middel van bitcoinbetalingen kwamen de Duitse autoriteiten de man op het spoor.

De Duitse politie wil verder niets over het lopende onderzoek zeggen, maar de Bayerischer Rundfunk en Zeit Online deden onderzoek naar de verdachte, van wie ze op Instagram en andere social media allerlei informatie vonden. Zo zou de man in het zuiden van Rusland wonen in een huis met een zwembad, rijdt hij een dure BMW en draagt een horloge van tienduizenden euro's.

Onderzoekers van de Duitse politie houden social media nauwlettend in de gaten, in de hoop dat ze zien waar de verdachte op vakantie naar toegaat, aldus de Duitse media. Bijvoorbeeld naar een land waar hij kan worden aangehouden en dat een uitleveringsverzoek met Duitsland heeft. Vooralsnog lijkt het erop dat de Russische man in Rusland blijft en zou hij zijn laatste vakantie in de Krim hebben doorgebracht.

REvil opereert als een ransomware-as-a-service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De REvil-ransomware kwam deze zomer groot in het nieuws toen het wereldwijd door een beveiligingslek in de software van Kaseya werd verspreid.

De Russische man zou één van de personen achter de REvil-ransomware zijn aan wie criminelen een deel van het losgeld moeten afdragen, hoewel onlangs bekend werd dat de REvil-groep haar partners ook oplicht en onderhandelingen overneemt om zo het volledige losgeldbedrag in handen te krijgen.