Voip-providers afgelopen weken afgeperst met ddos-aanvallen

Zou het niet beter zijn als vitale infrastructuurorganisaties hun communucatie niet via internet voip diensten regelen?

Zelfs wij als simpel bedrijf met een hosted telefonie oplossing hebben al een aparte "ethernet vpn" (een MPLS dienst)

over glas met gegarandeerde snelheid daarvoor richting onze telefonie provider, dus niet over internet.

Je zou toch denken dat een vitale dienst dat ZEKER moet hebben!