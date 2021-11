VK komt met regels voor automatische verlenging van antivirussoftware

De Britse overheid heeft regels gepubliceerd voor antivirusbedrijven die abonnementen van hun gebruikers automatisch verlengen. Aanleiding voor de richtlijnen is onderzoek van de Britse Competition and Markets Authority (CMA) naar de werkwijze van antivirusbedrijven bij het automatisch verlengen van abonnementen.

Volgens de CMA blijkt dat abonnementen vaak eindeloos worden verlengd totdat gebruikers die opzeggen, wat niet altijd eenvoudig is. Gebruikers zitten daardoor vast aan contracten die ze niet willen of niet nodig hebben en met verlengingskosten te maken krijgen die ze niet verwachten of veel hoger zijn dan verwacht. Eerder dit jaar besloten grote antivirusbedrijven na handhavingsacties van de Britse toezichthouder al aanpassingen door te voeren.

De CMA heeft nu regels opgesteld die moeten voorkomen dat gebruikers aan een ongewenst contract vastzitten. Zo moeten gebruikers voordat ze een automatisch verlengd abonnement aangaan duidelijke informatie over de automatische verlenging krijgen, waaronder de prijs, de duur van het contract en hoe de automatische verlenging precies werkt.

Verder moeten claims over de prijzen van het product of abonnement kloppen en geen verkeerde voorstelling van zaken geven. Daarnaast moet er duidelijke en toegankelijke informatie worden verstrekt over hetgeen waar de gebruiker mee akkoord gaat. Zodra er een abonnement is afgesloten moeten gebruikers automatische verlenging eenvoudig kunnen uitschakelen en moet deze optie wanneer uitgeschakeld ook uitgeschakeld blijven.

Tevens moeten gebruikers ruim van tevoren over de verlenging worden geïnformeerd. Antivirusbedrijven die zich niet aan de regels houden kunnen in overtreding van de consumentenwetgeving zijn. Overtredingen hiervan kunnen worden bestraft met boetes en gevangenisstraf. Ook kunnen ondernemingen worden gedwongen om hun klanten terug te betalen.

Uit onderzoek van het Oostenrijkse testlab AV-Comparatives blijkt dat negentig procent van de ondervraagde gebruikers niet blij is met automatische verlenging die verplicht staat ingeschakeld bij het moment van aanschaf (pdf).