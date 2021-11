Canadese ziekenhuizen annuleren afspraken wegens mogelijke cyberaanval

Ziekenhuizen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador hebben meerdere afspraken wegens een "mogelijke cyberaanval" moeten annuleren. Ook is de gezondheidszorg in de regio wegens de verstoring teruggevallen op pen en papier. Bronnen laten tegenover CBC News weten dat het om een ransomware-aanval gaat, maar de autoriteiten willen dit niet bevestigen.

Volgens John Haggie, minister van Volksgezondheid van de provincie, is de gezondheidszorg slachtoffer van een mogelijke cyberaanval door een derde partij. Daarbij is "het brein van het datacenter" getroffen dat de systemen van het gezondheidszorgsysteem in de provincie aanstuurt. De impact van de aanval, die afgelopen zaterdagmorgen plaatsvond, wordt nog onderzocht maar heeft voor allerlei zorgdiensten gevolgen, zo blijkt uit een overzicht van de provinciale overheid.

Doordat allerlei systemen onbeschikbaar zijn is de zorg in de regio teruggevallen op pen en papier. Veel administratieve taken die normaliter via systemen worden verwerkt moet zorgpersoneel nu opschrijven. "Nagenoeg al onze systemen bij Eastern Health zijn als gevolg van deze storing onbeschikbaar", zegt Eastern Health ceo David Diamond tegenover The Star. "We kunnen mensen niet elektronisch registreren. Onze e-mailsystemen zijn offline. We kunnen geen scanafbeeldingen of laboratoriumresultaten elektronisch bekijken en we zijn in een noodtoestand gegaan."

Tevens zijn alle niet-spoedeisende procedures gisteren en vandaag geannuleerd en naar verwachting zal dit ook morgen nog het geval zijn. Ook chemotherapiebehandelingen, laboratoriumonderzoeken en scanafspraken zijn afgezegd. Het online systeem waar patiënten hun testresultaten kunnen opvragen is ook door de storing getroffen. Wanneer de systemen zijn hersteld is op dit moment nog onbekend.