De buren raken van slag van de bewegingssensor op mijn beveiligingscamera. Wat nu?

Juridische vraag: Ik heb sinds kort een beveiligingscamera hangen in de voortuin, gericht op mijn oprit zodat ik mijn auto kan bewaken. Dit na diverse krasincidenten in de buurt en op advies van de politie. Nu zit er in die camera een bewegingslampje, dat aangaat als de buren over hun pad lopen. Dit terwijl de camera zo staat dat zij niet worden gefilmd. Ik heb ze dit laten zien, maar toch blijven ze klagen. Sta ik in mijn recht of moet ik de camera toch weghalen?

Antwoord: Cameratoezicht door particulieren moet in principe beperkt blijven tot het eigen huis of erf. Zo te lezen gaat het dus goed, de camera filmt alleen het eigen terrein. Ook is er een duidelijke aantoonbare noodzaak: beveiliging van eigendommen tegen een concreet dreigend gevaar, wat bevestigd wordt door de politie.

De camera filmt ook niet 24/7 maar heeft kennelijk een bewegings- of warmtesensor die bij detectie het lampje aan laat gaan. of Zo'n lampje is bedoeld om mensen te laten weten dat de camera zojuist aangegaan is, wat heel netjes is en bovendien eigenlijk verplicht onder de AVG (artikel 13). Zo te lezen is deze sensor gevoelig voor gebieden waar de camera niet op gericht staat, wat ik wel kan begrijpen. Beeld is makkelijker af te schermen dan detectie van warmte bijvoorbeeld.

Er is niets mis met een bewegings- of warmtesensor die op een groot gebied gericht staat, waarna de camera het eigen erf gaat filmen bij detectie. Het is alleen een tikje onhandig, want de indruk dat je wordt gefilmd ontstaat natuurlijk snel: je loopt op je eigen erf, en het cameralampje van de buren floept aan.

Het is dus erg jammer dat de buren niet gerustgesteld werden toen de werkelijke situatie werd toegelicht, want ook als je juridisch dan in je recht staat, moet je hier wel iets mee. Ruzie met de buren los je niet op met juridische argumenten.

De eerste stap lijkt me om uit te zoeken of je de gevoeligheid van de sensor kunt beperken, vaak is dat een gewone softwarematige instelling. Ook kun je overwegen om een houten plankje naast de camera te bevestigen parallel aan de erfgrens van de buren. Zo zien zij de camera niet meer, en de camera hen dus ook niet meer.

