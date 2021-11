CTIVD waarschuwt voor aanpassing Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd voor een aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017), omdat die voor een hiaat in het toezicht zorgt, zo stelt de toezichthouder.

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid. In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de Wiv 2017 na de inwerkingtreding binnen twee jaar zal worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. Die pleitte eerder dit jaar voor een aanpassing van de wet.

Volgens de evaluatiecommissie schiet de wet op een aantal punten tekort, wat tot knelpunten leidt in de uitvoering en verschillen van opvattingen over onderdelen in de wet tussen de diensten en de toezichthouders. Daarom adviseert de evaluatiecommissie om de wet op een aantal punten te wijzigen. Zowel de CTIVD als de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden hadden kritiek op de voorgestelde wijzigingen.

De CTIVD heeft nu een brief over het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het heeft voor een brief gekozen omdat de toezichthouder naar eigen zeggen niet over het wetsvoorstel is gehoord. In het wetsvoorstel wordt het toezicht door de CTIVD geschrapt. "Waarmee bezien vanuit de onafhankelijke positie van de CTIVD en de in de Wiv 2017 aan de CTIVD toegekende toezichtmiddelen (zoals real-time toezicht/toegang tot staatsgeheime documenten), een toezichthiaat ontstaat", zo waarschuwt de toezichthouder. Die roept de Tweede Kamer op om bij de behandeling van het wetsvoorstel hier rekening mee te houden.