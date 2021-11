De Jonge: intrekken qr-codes vanwege ontwerp CoronaCheck niet mogelijk

Door de manier waarop de CoronaCheck-app en het Nederlandse coronatoegangsbewijs zijn ontwikkeld is het niet mogelijk om uitgegeven qr-codes in te trekken, zo stelt demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageerde op het feit dat mensen die over een coronatoegangsbewijs beschikken, maar negatief zijn getest, hun qr-code behouden.

"In het geval van een Nederlands coronatoegangsbewijs zijn bijvoorbeeld slechts summiere persoonsgegevens opgenomen in de qr-code, is de bron van het bewijs niet zichtbaar en zijn mensen ook niet te volgen waar ze hun qr-code laten zien. Daarbij zijn de gegevens alleen op de telefoon van de gebruiker beschikbaar nadat deze zelf zijn opgehaald en kan de app zonder verbinding met het internet worden gebruikt", stelt De Jonge.

Volgens de minister staan deze ontwerpkeuzes het automatisch intrekken van qr-codes in de weg. Het is daarnaast niet mogelijk om papieren coronatoegangsbewijzen in te trekken. De controle zou aan de kant van de scanner kunnen plaatsvinden, om zo de betreffende qr-code als ongeldig aan te merken. "Om dat mogelijk te maken moeten coronatoegangsbewijzen technisch zo aangepast worden dat elk bewijs aan een specifiek persoon te koppelen is. Dit leidt ertoe dat kwaadwillenden CoronaCheck gebruikers kunnen gaan volgen", gaat De Jonge verder.

Daarnaast zou het ook nodig zijn dat de positieve testresultaten in een of andere vorm beschikbaar gemaakt worden voor alle scanners. Dat kan door alle testresultaten onder alle scanners te verspreiden of de scanner bij elke controle een database te laten raadplegen waarmee altijd een verbinding met internet beschikbaar moet zijn. De minister merkt op dat het beschikbaar stellen van testresultaten het risico met zich meebrengt dat positieve testresultaten in verkeerde handen kunnen vallen.

De Jonge wijst daarbij naar onderzoek van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit naar een mogelijk datalek bij een bepaalde versleutelde lijst met ruim 39.000 codes die gebruikt wordt om qr-codes bij het scannen te blokkeren. "De voordelen van het wel kunnen intrekken van bewijzen wegen voor mij niet op tegen de nadelen hiervan en risico’s die daarbij ontstaan", besluit de minister.