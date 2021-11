Softwarestoring Justis zo goed als opgelost, VOG's aanvragen weer mogelijk

De softwarestoring bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waardoor het niet mogelijk was om onder andere VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) aan te vragen, is na bijna drie weken zo goed als opgelost. Justis zet extra capaciteit in om de te verwachten stroom van aanvragen snel te kunnen afhandelen en worden de meer complexe werkzaamheden tijdelijk doorgeschoven.

Justis is een overheidsorganisatie die de betrouwbaarheid van personen en organisaties beoordeelt en is onder andere verantwoordelijk voor het afgeven van GVA’s (Gedragsverklaring Aanbesteden) en VOG's die werkgevers of organisaties van hun personeel kunnen vragen. Sinds vrijdag 15 oktober waren de systemen voor het verwerken van VOG's door een storing onbereikbaar.

Het ging om een softwarefout in een systeem van één van de toeleveranciers van het SSC-ICT, een van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. Om wat voor fout het precies gaat is niet bekend, maar de ontstane uitval van systemen had grote gevolgen. Justis verwerkt normaal vijfduizend VOG-aanvragen per dag, waardoor er een grote achterstand is ontstaan. Door de nu genomen maatregelen zou Justis twaalfduizend aanvragen per dag moeten kunnen verwerken.

"Met de extra inzet om 7000 VOG’s per dag meer af te handelen dan gebruikelijk, verwacht Justis de termijn waarop een VOG behandeld wordt zo kort mogelijk te houden. De wettelijke termijn voor het afgeven van een VOG is in de meeste gevallen vier weken vanaf het moment van indienen van de aanvraag. Met de genoemde maatregelen zal het overgrote deel van de aanvragers alsnog de VOG ontvangen binnen vier weken nadat ze de aanvraag hadden willen maar niet konden indienen", stelt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de complexe werkzaamheden door te schuiven zal volgens de minister het overgrote deel van de aanvragers binnen een redelijke termijn een VOG ontvangen, maar is er een klein gedeelte dat wellicht langer moet wachten. "Ongeveer 85 procent van de aanvragen kan in de regel snel worden afgehandeld omdat er van betrokkenen geen registratie is in het Justitieel Documentatie Systeem. Van de overige 15 procent is een handmatige beoordeling aan de orde. Zo nodig zal bij deze beoordeling voorrang worden gegeven aan de wettelijk verplichte VOG’s."

Justis meldt op de eigen website dat wordt uitgezocht hoe de fout kon ontstaan, maar dat het volledig oplossen van de storing nu vooral de prioriteit heeft. Naar aanleiding van de storing zal SSC-ICT een evaluatie uitvoeren. Tevens wordt de aanpak van de gevolgen van de storing door het ministerie van Justitie en Veiligheid, inclusief de dienst Justis, eveneens geëvalueerd.