Alle overheidssites moeten vanaf 31 december bereikbaar zijn via IPv6

Alle websites en e-maildomeinen van overheidsorganisaties moeten vanaf 31 december dit jaar zowel bereikbaar zijn via IPv4 als IPv6. Een afspraak hierover werd vorig jaar april gemaakt. Overheidsinstellingen die niet overgaan naar IPv6 zijn in de toekomst mogelijk niet bereikbaar voor mensen die IPv6 gebruiken. Iets wat kan bij apparaten die alleen met IPv6 werken. Die kunnen daardoor de websites van deze overheidsinstanties niet bezoeken of met deze instanties e-mailen, zo waarschuwt Logius, ict-dienstverlener van het Rijk.

Het Forum Standaardisatie liet eerder weten dat iedere internetgebruiker IPv6 nodig heeft. Het aantal beschikbare IPv6-adressen is vele malen groter dan het aantal IPv4-adressen. Een computer met een IPv4-adres kan niet communiceren met een computer die alleen een IPv6-adres heeft. Wel kunnen versie 4 en versie 6 naast elkaar worden gebruikt. "Maar uiteindelijk zal IPv4 volledig worden vervangen door IPv6", aldus het Forum.

Vorig jaar april bleek dat 64 procent van de overheidswebsites IPv6 ondersteunt. Dat was een ander geval met e-mailservers, waarvan slechts 22 procent IPv6 support. In februari van dit jaar verscheen de Monitor Open standaarden 2020 (pdf). Daaruit bleek dat het percentage in september 2020 naar 69 procent was gestegen. De opsteller van de monitor waarschuwde dan ook voor het niet halen van de afgesproken deadline. "In het tempo waarmee de laatste twee jaar voortgang wordt geboekt op de bereikbaarheid van overheidswebsites via IPv6 gaat deze doelstelling niet gehaald worden. Het beeld voor wat betreft emaildomeinnamen van de overheid is nog minder rooskleurig."

Organisaties die niet voor 31 december 2021 bereikbaar zijn via IPv6 worden door het Forum Standaardisatie aangeraden een website gateway en/of een e-mail relay aan te vragen. Door deze tijdelijke oplossingen kan er direct aan de IPv6-afspraken worden voldaan. Bij gebruik van de gateway of relayfunctie wordt IPv6-verkeer via een speciale server omgeleid. Die vertaalt IPv4 naar IPv6 en omgekeerd. In de tussentijd kunnen organisaties de overstap naar IPv6 regelen met hun leverancier of provider.