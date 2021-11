NAVO-oefening in Nederland zet machine learning in tegen drones

De NAVO en de Nederlandse krijgsmacht testen deze en volgende week in het Limburgse Vredepeel verschillende systemen om drones uit de lucht te halen. Volgens Defensie neemt de dreiging van drones toe en worden ze steeds kleiner, kennen meer toepassingen, kunnen langer en steeds meer volledig autonoom vliegen.

Het zijn daarbij niet alleen de drones van buitenlandse krijgsmachten waarop moet worden gelet. "Daarnaast vormen particulieren, al dan niet moedwillig, een dreiging met het gebruik van drones. Regelmatig op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier zorgen deze particuliere drones voor gevaar in de nabijheid van vliegvelden of grote groepen mensen", zo laat Defensie weten.

Bij de NAVO-oefening worden ongeveer zeventig systemen ingezet, waaronder sensoren en commando- en controlesystemen. Sommige van deze detectiesystemen maken gebruik van machine learning-algoritmen. "Dit is een kans om te zien hoe de NAVO in samenwerking met de industrie vandaag de dag machine learning en kunstmatige intelligentie gebruiken, nu de NAVO haar eerste baanbrekende strategie op het gebied van kunstmatige intelligentie voltooit", stelt Defensie.

Een van de gebruikte systemen is het prototypesysteem ARTEMIS van het NATO Communications and Information Agency, dat machine learning-algoritmen gebruikt om drones te detecteren en classificeren. Daarnaast wordt onderzocht welke onderscheppingscapaciteit nodig is voor het uitschakelen van drones. Dit kan bijvoorbeeld een netsysteem zijn of kleinere kanon- of raketsystemen. Maar ook de ontwikkeling van laser als onderscheppingssysteem voor de toekomst wordt bijgehouden. Daarnaast beschikt Defensie al over middelen om radiosignalen van drones te verstoren.