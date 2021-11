Nederland geeft vooralsnog geen advies om Xiaomi-telefoons te mijden

Nederland is vooralsnog niet van plan om burgers te adviseren geen Xiaomi-telefoons te kopen zoals de Litouwse overheid deed. Dat laat demissionair minister Blok van Binnenlandse Zaken weten op Kamervragen van de VVD. Aanleiding voor de vragen van VVD-Kamerlid Rajkowski was onderzoek van de Litouwse overheid.

Daaruit blijkt dat de Mi Browser die op Xiaomi-telefoons staat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van het toestel. Verder beschikt het toestel over een contentfilter. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden.

Vanwege de resultaten gaf de Litouwse overheid het advies aan burgers geen Xiaomi-telefoons te kopen. Vooralsnog zal de Nederlandse overheid dit advies niet overnemen. "Voor Nederland is er op dit moment geen aanleiding om een dergelijk zwaarwegend advies af te geven. Wel ziet het kabinet dat het daadwerkelijk toepassen van dergelijke software inbreuk kan maken op de grondrechten van gebruikers", reageert Blok.

Rajkowski wilde weten of Nederlandse overheidsinstanties gebruikmaken van Xiaomi-telefoons. "Alle overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering en de beveiliging van informatie en informatiesystemen. Ze bepalen zelf welke apparatuur ze in gebruik hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt daarom niet over een totaaloverzicht van welke overheidsorganisaties welke telefoons in gebruik hebben", antwoordt de minister.

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds 2018 in totaal zestig Xiaomi-telefoons aangeschaft. "De telefoons worden niet gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering maar zijn aangeschaft om te worden gebruikt als onderwerp van technisch, forensisch of opsporingsonderzoek", voegt Blok toe.

Censuursoftware

Volgens de minister kan censuursoftware in algemene zin een risico vormen voor grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van nieuwsgaring en de privacy van Nederlandse gebruikers. "Hierbij is het belangrijk om op te merken dat op de software die zich op Nederlandse smartphones bevindt, de huidige wet- en regelgeving van kracht is, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming en de Algemene wet gelijke behandeling", aldus Blok. De minister zegt niet over aanwijzingen te beschikken dat de eerder genoemde censuursoftware in Nederland is geactiveerd.