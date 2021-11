Nederlandse providers gaan piraterijsites na rechterlijke uitspraak blokkeren

Nagenoeg alle Nederlandse internetproviders gaan websites blokkeren waarvan de rechter heeft bepaald dat ze inbreuk maken op het auteursrecht. Daarvoor hebben providers en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting Brein, het Convenant Blokkeren Websites ondertekend. Dat laat Brein vandaag in een persbericht weten.

Tot nu toe startte Brein tegen afzonderlijke providers een procedure om zo via de rechter websites met illegale content te laten blokkeren. Met het convenant zijn Nederlandse providers bereid om websites die illegaal downloaden mogelijk maken gezamenlijk te blokkeren. Dit gebeurt uitsluitend na een rechterlijke uitspraak. Het convenant legt de afspraken vast voor de procedure tot het verkrijgen van een blokkeringsbevel. In andere EU-lidstaten, zoals Denemarken en Duitsland, zijn eerder al convenanten met een vergelijkbare inhoud gesloten.

Volgens de ACM is het blokkeren van websites die in strijd handelen met het auteursrecht op basis van een rechterlijk bevel toegestaan onder de netneutraliteitsverordening. De toezichthouder zal daarom niet proactief handhavend optreden in zaken waarvan duidelijk is dat deze onder het convenant vallen. Mocht er over een blokkade worden geklaagd zal de ACM eerst met de betreffende providers contact opnemen.

Het convenant zal twee jaar na de inwerkingtreding voor het eerst door partijen worden geëvalueerd, en daarna zal er herhaaldelijk een evaluatie plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten zullen de afspraken worden aangepast. "Gelet op de technische ontwikkelingen ligt het voor de hand om in het verlengde van de eerste evaluatie te bezien of uitbreiding van de werkingssfeer naar alternatieve dns-providers en dns-over-https tot aanbeveling strekt. De partijen die dit verzorgen moeten daarvoor nog worden benaderd", laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Illegaliteit moet aan de bron worden bestreden, daarom behouden wij fundamentele bezwaren tegen het blokkeren van websites", zegt Mathieu Andriessen van Vereniging NLconnect, mede namens de andere internetproviders die aan het convenant deelnemen. "Niettemin zijn we blij met de heldere afspraken in het convenant; wanneer een onafhankelijke rechter in een zorgvuldig gevoerd proces beveelt dat een Internetaanbieder een bepaalde website moet blokkeren, dan is het efficiënt dat we dit als aanbieders gezamenlijk opvolgen."