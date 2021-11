Onderzoek: Chinese Great Firewall blokkeert 311.000 domeinen

De Chinese Great Firewall waarmee de machthebbers in Beijing het internet censureren blokkeert 311.000 domeinen, zo stellen onderzoekers van Citizen Lab, onderdeel van de universiteit van Toronto dat onderzoek doet naar het gebruik van politieke macht in cyberspace. Via de Great Firewall kan de Chinese overheid ongewenste domeinen blokkeren en zo de informatiestroom naar de bevolking controleren.

De onderzoekers wilden kijken hoeveel domeinen de Chinese autoriteiten via de Great Firewall blokkeren en ontwikkelden hiervoor GFWatch. Via dit platform kunnen de onderzoekers dagelijks en over een langere periode honderden miljoenen domeinen testen en kijken of die op de blocklist van de Chinese regering staan. Voor het blokkeren van domeinen maakt de firewall gebruik van dns-filtering. Hierbij wordt het domain name system (dns) gebruikt voor het filteren van ongewenste domeinen.

Van april tot en met december 2020 werden in totaal 534 miljoen verschillende domeinen getest, met een gemiddelde van 411 miljoen domeinen per dag. De Great Firewall blijkt zo'n 311.000 domeinen te blokkeren. Daarvan lijken er 41.000 ten onrechte te worden geblokkeerd. Dit komt door gebruikte regular expressions waarbij de naam van een verboden domein ook in andere ongerelateerde domeinen voorkomt en die vervolgens ook worden geblokkeerd.

Zo staat het domein reddit.com op de lijst, maar zorgt dit er ook voor dat bijvoorbeeld booksreddit.com en gearredit.com en bijna 1100 andere domeinen waarin "reddit.com" voorkomt niet meer vanuit China te bezoeken zijn. De grootste impact heeft dit met het domein 919.com. Door het breed blokkeren van "919.com" worden ruim 11.000 andere domeinen met 919.com in de domeinnaam geblokkeerd.

Het grootste deel van de geblokkeerde domeinen valt in de categorie "nieuwe domeinen", bedrijven, pornografie en informatietechnologie. Het gaat in de meeste gevallen niet om bekende en populaire websites. De onderzoekers analyseerden bijna 139.000 geblokkeerde domeinen. Daarvan bleek 1,3 procent in de top 100.000 van populairste domeinen te staan. De onderzoekers zetten hun onderzoek voort om zo onder andere mensen te waarschuwen voor veranderingen in het blokkeerbeleid van de Great Firewall.