Interpol leidde internationale operatie naar Cl0p-ransomwaregroep

Interpol heeft een internationale operatie geleid naar de Cl0p-ransomwaregroep wat in juni tot de aanhouding van zes verdachten in de Oekraïne leidde, zo laat de internationale politieorganisatie weten. De Universiteit van Maastricht was één van de instanties die door de Cl0p-ransomware werd getroffen.

Na aanvallen op Zuid-Koreaanse bedrijven en Amerikaanse academische instellingen werd er een dertig maanden durend, wereldwijd politieonderzoek naar de Cl0p-groep gestart, aldus Interpol. Operation Cyclone resulteerde in juni in de aanhouding van zes mensen die geld voor de Cl0p-groep zouden hebben witgewassen. Zo zouden ze 500 miljoen dollar gelinkt aan ransomware-activiteiten hebben verwerkt.

De verdachten dreigden ook met het publiceren van gestolen data als slachtoffers het losgeld niet betaalden. Tijdens de operatie werden door de Oekraïense politie twintig woningen, bedrijven en voertuigen doorzocht en computers en 185.000 dollar in beslag genomen. De zes verdachten kunnen indien schuldig bevonden tot een gevangenisstraf van maximaal acht jaar worden veroordeeld.