Europese vestigingen MediaMarkt getroffen door cyberaanval

Europese vestigingen van elektronicaketen MediaMarkt in onder andere België, Duitsland en Nederland zijn getroffen door een cyberaanval, waardoor het niet mogelijk is om bestellingen op te halen en producten te retourneren. Volgens berichten op Twitter gaat het om een aanval met ransomware waarbij 3100 servers zijn versleuteld.

RTL Nieuws meldt op basis van interne communicatie dat personeel is gevraagd om computers in de winkels niet meer te gebruiken. Ook is verzocht om de internetkabels uit kassa's te halen en systemen niet opnieuw op te starten. Bronnen laten aan RTL weten dat "alles is versleuteld". Een woordvoerder van de elektronicaketen verklaart tegenover het AD dat het bedrijf in heel Europa door de aanval is getroffen.

"Onze winkels zijn op dit moment gewoon open. We onderzoeken wat er aan de hand is met onze systemen", zegt Janick De Saedeleer van MediaMarkt België aan De Tijd. Of er gevolgen zijn voor webshop kon de woordvoerster niet zeggen. Het Belgische persbureau Belga meldt dat alle vestigingen van MediaMarkt zijn geraakt. Verdere details zijn op dit moment niet bekend.