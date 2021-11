"Elektronicaketen MediaMarkt getroffen door aanval met Hive-ransomware"

Elektronicaketen MediaMarkt is getroffen door een aanval met de Hive-ransomware, zo laten verschillende media vandaag weten. De aanvallers zouden 240 miljoen dollar losgeld eisen. Het bedrijf verklaarde gisteren slachtoffer te zijn van een cyberaanval waardoor het niet mogelijk is om bestellingen op te halen en producten te retourneren. MediaMarkt heeft zelf nog altijd geen details over de aanval gegeven.

Op een Poolse website zijn foto's van een versleuteld systeem verschenen dat van de MediaMarkt zou zijn. Volgens de website eisen de aanvallers 240 miljoen dollar losgeld. Ook Bleeping Computer meldt dat het om een aanval met de Hive-ransomware gaat en noemt een zelfde losgeldbedrag. Bij de aanval zouden 3100 servers van de elektronicaketen zijn versleuteld.

In augustus waarschuwde de FBI nog voor de Hive-ransomware. Om toegang tot organisaties te krijgen maken de aanvallers achter de ransomware gebruik van malafide e-mailbijlagen. Vervolgens wordt het remote desktop protocol (RDP) gebruikt om zich lateraal door het netwerk te bewegen, aldus de Amerikaanse opsporingsdienst.

Nadat het netwerk is gecompromitteerd schakelen de aanvallers processen van antivirus- en back-upsoftware uit. Vervolgens wordt aanwezige data gestolen, waarna bestanden worden versleuteld. Via een live chat kunnen slachtoffers in contact met de aanvallers komen om hun bestanden terug te krijgen. Ook hebben slachtoffers laten weten dat ze door de aanvallers zijn gebeld.