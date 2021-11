Medische softwareleverancier Medatixx getroffen door ransomware-aanval

Medische softwareleverancier Medatixx is getroffen door een ransomware-aanval en heeft duizenden artsen opgeroepen om hun wachtwoorden te wijzigen. Medatixx levert software voor allerlei taken in artsenpraktijken, zoals het maken en beheren van online afspraken, videoconsultaties, vaccinatiemanagement, pati├źntencommunicatie, facturatie en archivering. Volgens Medatixx maken meer dan 21.000 artsenpraktijken en 40.000 artsen gebruik van de oplossingen die het biedt.

Vorige week werd de softwareleverancier getroffen door een ransomware-aanval waardoor belangrijke onderdelen van de interne systemen zijn versleuteld. Hierdoor is de beschikbaarheid en bedrijfsvoering van Medatixx ernstig ontregeld. Voor zover bekend heeft de aanval geen gevolgen voor de systemen en software van artsenpraktijken. Toch roept Medatixx artsen op om de wachtwoorden te resetten van hun praktijksoftware, Windowsaccounts en de software om verbinding met de telematica-infrastructuur te maken.

Op dit moment is nog onduidelijk of de aanvallers ook gegevens bij Medatixx hebben buitgemaakt. Dit kan echter niet worden uitgesloten, zo stelt de onderneming. Het bedrijf zegt bezig te zijn met het herstellen van de beschikbaarheid van klantensupport. Verdere details over de aanval zijn op dit moment nog niet bekend.