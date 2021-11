ACM wil dat 112 beter bereikbaar wordt voor bellen via wifi en 4G

Het alarmnummer 112 moet beter bereikbaar worden voor bellen via wifi en 4G zo vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die wil dat telecomproviders dit nog voor het einde van dit jaar in orde maken. Uit onderzoek van de toezichthouder blijkt dat 112 niet in alle gevallen is te bellen via 4G en bellen via wifi, waardoor providers niet voldoen aan de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112.

Op dit moment gaat mobiel bellen naar 112 nog vaak via 2G- of 3G-netwerken, aldus de ACM. Deze netwerken worden de komende jaren geleidelijk vervangen door 4G. "Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat 112 bereikbaar (‘aankiesbaar’) is via alle technieken die zij gebruiken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook nieuwe technieken als 4G en bellen via wifi. Zo kan het alarmnummer ook in de toekomst altijd gebeld worden", zo stelt de toezichthouder.

In de beleidsregel staat verder dat telecomaanbieders de identiteits- en locatiegegevens moeten meesturen naar de 112-meldkamer wanneer iemand met een mobiele telefoon het alarmnummer belt. Dit moet duidelijk maken vanaf welke locatie en door wie er wordt gebeld. De locatie-informatie wordt bepaald via de zendmasten waarlangs de verbinding loopt. Op dit punt voldoen telecomproviders wel aan de beleidsregel.

De identiteitsgegevens zijn niet in alle gevallen bekend, bijvoorbeeld wanneer iemand met een prepaid-simkaart belt en de meldkamer niet weet dat het om een anonieme simkaart gaat. De ACM heeft providers opgeroepen om ervoor te zorgen dat ook deze gegevens beschikbaar komen voor de meldkamer.