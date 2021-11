Citrix verhelpt kritieke dos-kwetsbaarheid in ADC en Gateway

Citrix heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in de Citrix Application Delivery (ADC) en Citrix Gateway waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller de systemen via een denial of service (dos)-aanval kan platleggen. Beveiligingslekken die tot een denial of service kunnen leiden worden meestal niet als kritiek beoordeeld.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-22955, doet zich alleen voor als het apparaat als vpn (gateway) of AAA virtual server is geconfigureerd. Citrix adviseert organisaties om de beschikbare beveiligingsupdates zo snel als mogelijk te installeren. Na het uitkomen van de beveiligingsupdates lieten verschillende beheerders op Twitter weten dat ze moeite hadden om Citrix.com te bereiken.