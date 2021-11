Datalek in onderzoek naar mondkapjesdeal Sywert van Lienden

In het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden heeft een datalek plaatsgevonden. Een notitieboek met persoonlijke aantekeningen over het onderzoek van één van de onderzoekers van Deloitte is vermist geraakt, zo schrijft demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek naar de deal die het ministerie met Van Lienden en zijn partners sloot wordt onderzocht door Deloitte. Op 19 oktober liet het bedrijf weten dat het notitieboek vermist was geraakt. Twee weken later op 5 november meldde Deloitte dat een anoniem persoon het vermiste notitieboek in bezit heeft. Deze persoon heeft het notitieboek niet teruggegeven. Uit de nadere informatie bleek ook dat in het notitieboek persoonsnamen staan.

Volgens Blokhuis kreeg hij na intensief overleg op 9 november duidelijkheid over de ernst van het datalek en de volledige omvang en mogelijke gevolgen van deze vermissing. "Daarbij heb ik ook vernomen dat het onderzoeksbureau de afweging heeft gemaakt om pas op 7 november een melding van dit datalek te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze gang van zaken betreur ik ten zeerste. Ik bekijk welke gevolgen dit datalek heeft voor het vervolg van het onderzoek", aldus de staatssecretaris.

In mei van dit jaar meldde Follow The Money dat Van Lienden en zijn partners tot dertig miljoen euro aan de overeenkomst met het ministerie verdienden, terwijl hij had aangegeven er niets aan te verdienen.