Kritiek lek in Palo Alto-firewalls laat aanvaller code als root uitvoeren

Een kritieke kwetsbaarheid in firewalls van Palo Alto Networks maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om code als root uit te voeren. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-3064, is aanwezig in het GlobalProtect-onderdeel van PAN-OS 8.1, het besturingssysteem van de firewalls. GlobalProtect is de vpn-oplossing van Palo Alto Networks.

Een aanvaller met toegang tot de GlobalProtect-interface kan willekeurige code met rootrechten uitvoeren. De aanvaller hoeft niet over inloggegevens te beschikken, alleen toegang tot de interface is voldoende. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9,8 beoordeeld. Firewalls lopen alleen risico als de GlobalProtect-portal of -gateway staat ingeschakeld.

Op dit moment zijn er nog geen aanwijzingen dat er misbruik van de kwetsbaarheid wordt gemaakt, aldus Palo Alto Networks. Organisaties worden opgeroepen om te updaten naar PAN-OS 8.1.17 of nieuwer. PAN-OS 9.0, 9.1, 10.0 en 10.1 zijn niet kwetsbaar, wat ook geldt voor Prisma Access.