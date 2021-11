Visser: vitale systemen bruggen en rioleringen niet op grote schaal kwetsbaar

Bruggen, rioleringssystemen en andere vitale systemen die bij decentrale overheden in beheer zijn, zijn niet op grote schaal kwetsbaar. Ook hebben er de afgelopen twee jaar geen succesvolle aanvallen op vitale systemen van Rijkswaterstaat of ProRail plaatsgevonden, zo stelt demissionair minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat. De minister reageerde op Kamervragen over berichtgeving dat riolen en bruggen kwetsbaar voor aanvallers zouden zijn.

Visser stelt dat bruggen en rioleringssystemen veelal in beheer zijn bij decentrale overheden en die zelf verantwoordelijk zijn om op basis van risicoanalyse en risicoafweging beveiligingsmaatregelen te nemen. "Ik heb geen signalen van de sector of koepelorganisaties VNG, UvW of IPO ontvangen dat Industriële Controle Systemen (ICS) van bruggen en rioleringen bij decentrale overheden op grote schaal kwetsbaar zouden zijn en dat het ontbreken van updates benodigde beveiligingsmaatregelen zou belemmeren."

De minister werd ook gevraagd of er al incidenten bekend zijn waarbij daadwerkelijk problemen ontstonden in het verkeer of de waterkwaliteit doordat er een controlesysteem werd aangevallen. Visser zegt niet met dergelijke incidenten bekend te zijn. "De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) verplicht vitale aanbieders en aanbieders van essentiële diensten incidenten of inbreuken met aanzienlijke gevolgen voor de continuïteit van de verleende dienst te melden bij het Nationaal Cyber Security Centrum."

Ook hebben er de afgelopen twee jaar geen succesvolle aanvallen plaatsgevonden op de bedienings-, besturings- en bewakingssystemen van Rijkswaterstaat en ProRail. "ProRail heeft systemen voor de besturing van bruggen, tunnels en beveiliging op het spoor. Deze worden (deels) op afstand bestuurd vanuit de verkeersleidingsposten. Er zijn geen succesvolle (cyber)aanvallen uitgevoerd. Op de essentiële systemen is een zwaar cybersecurityregime van toepassing. Dit regime wordt met regelmaat door externe onderzoeksbureaus getoetst op betrouwbaarheid en werking."

Visser voegt toe dat kwetsbaarheden industriële controlesystemen vooral kunnen worden benut wanneer er koppelingen met het internet zijn waardoor systemen op afstand kunnen worden overgenomen of platgelegd. "Ons beleid is erop gericht organisaties bewust te maken van deze kwetsbaarheden, kennis te delen en te waarborgen dat er maatregelen worden genomen om deze nationale risico’s zoveel mogelijk te verkleinen", aldus Visser.