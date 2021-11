Man verdacht van witwassen losgeld ransomware aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft begin november op verzoek van de FBI een Russische zakenman aangehouden die wordt verdacht van het witwassen van geld voor de Ryuk-ransomwaregroep. De Ryuk-ransomwaregroep is verantwoordelijk voor ransomware-aanvallen wereldwijd, onder andere op ziekenhuizen. 400.000 dollar losgeld dat vermoedelijk van slachtoffers afkomstig is zou door de Russische man zijn witgewassen, zo melden CNN en de Wall Street Journal. De man is medeoprichter van twee cryptobeurzen.

De verdachte was onderweg naar Mexico voor vakantie waar hij wegens een aanhoudingsbevel geen toegang tot het land kreeg. Vervolgens werd hij op een vliegtuig naar Nederland gezet waar hij op Schiphol kon worden aangehouden. Via Instagram maakte de verdachte bekend dat hij vastzat in Mexico. Volgens gerechtelijke documenten zou 400.000 dollar aan losgeld gelinkt aan de Ryuk-ransomwaregroep via een account van de verdachte zijn verwerkt. Het is echter onbekend of het om een privéaccount gaat of accounts van twee cryptobeurzen die hij oprichtte, meldt The Record. Justitie in zowel de Verenigde Staten als Nederland hebben nog niets over de aanhouding bekendgemaakt.