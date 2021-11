De Jonge, Grapperhaus en van Huffelen genomineerd voor Big Brother Award

Demissionair ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en De Jonge van Volksgezondheid en demissionair staatssecretaris van Huffelen van Financiën zijn genomineerd voor de Big Brother Awards Publieksprijs, de jaarlijks uitgereikte prijs voor de grootste privacyschender van Nederland.

De Jonge is genomineerd wegens het onvoldoende gemotiveerd invoeren van het coronatoegangsbewijs voor steeds meer plekken. "De vrijheid om te kiezen of iemand gebruik wilt maken van een qr-code als toegangsbewijs, wordt steeds kleiner nu deze op steeds meer plekken gevraagd wordt, die steeds dichter bij onze eerste levensbehoeften komen. Ook is er geen perspectief op afschaffing van deze maatregel", aldus Rejo Zenger van Bits of Freedom, organisator van de Big Brother Awards.

Grapperhaus dankt zijn nominatie aan de activiteiten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). "De NCTV verzamelde en verspreidde jarenlang in het geheim gevoelige gegevens over burgers, zonder dat zij daar juridisch toe bevoegd waren", stelt Zenger. Hij noemt als voorbeeld het gebruiken van nepaccounts op sociale media om gegevens te verzamelen en delen met andere overheidsdiensten of gemeenten aanmoedigen private bedrijven in te zetten voor onderzoek in gebedshuizen.

Bits of Freedom besloot samen met de achterban Van Huffelen voor de Publieksprijs te nomineren vanwege het toeslagenschandaal. "De belastingdienst discrimineerde jarenlang op grond van afkomst door een hoger frauderisico te koppelen aan een niet-Nederlandse nationaliteit. Daarmee schond zij de privacy van vele onschuldige gezinnen, wiens leven door de toeslagenaffaire werd ontwricht", verklaart Zenger de nominatie.

Het publiek kan via BigBrotherAwards.nl de uiteindelijke winnaar kiezen. De Big Brother Awards worden op 13 december uitgereikt in perscentrum Nieuwspoort. Naast de publieksprijs zal een vakjury de expertprijs uitreiken, alsmede de Felipe Rodriguez Award voor een van de voorvechters van online privacy.