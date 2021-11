'Helft Nederlanders denkt dat politie cybercrime niet goed kan terugdringen'

De helft van de Nederlanders denkt dat politie en justitie niet goed in staat zijn om cybercrime terug te dringen, zo blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer dan twaalfhonderd Nederlanders liet uitvoeren door onderzoeksbureau Kantar. Met de "JenV monitor", die periodiek wordt uitgevoerd, wil het ministerie inzicht krijgen in hoe er in de samenleving wordt gedacht over het beleid en het ministerie.

De aanpak van cybercrime speelt daarin ook een rol. Op de vraag in hoeverre politie en justitie in staat zijn om cybercriminaliteit terug te dringen antwoordt de helft met 'tamelijk slecht' tot 'zeer slecht'. Slechts zeven procent van de respondenten denkt dat politie en justitie op dit moment goed in staat zijn cybercriminaliteit aan te pakken.

Op de vraag welke kenmerken van cybercrime mensen het ernstigst vinden wordt voornamelijk de financiële schade en lage pakkans voor daders genoemd. Verder wil 32 procent van de deelnemers aan het onderzoek meer informatie over hoe justitie en politie cybercrime aanpakken. Op de vraag wat de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid in de komende kabinetsperiode als eerste moet aanpakken noemt twee procent de aanpak van cybercrime. Op de eerste plek staat strenger straffen met negen procent.