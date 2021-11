FBI bevestigt misbruik van beveiligingslek in portaal voor opsporingsdiensten

Een beveiligingslek in een portaal van de FBI waarmee opsporingsdiensten informatie uitwisselen is door een aanvaller misbruikt voor het versturen van nepmails, zo heeft de Amerikaanse opsporingsdienst in een verklaring bekendgemaakt. Het Law Enforcement Enterprise Portal (LEEP) is een "beveiligd platform" dat Amerikaanse opsporingsdiensten, inlichtingengroepen en andere justitiële onderdelen gebruiken voor het uitwisselen van documenten, profielen van verdachten en informatie over dreigingen.

Een aanvaller wist via een kwetsbaarheid in de registratieprocedure van het portaal zelfverzonnen berichten te versturen die vanaf een e-mailadres en server van de FBI afkomstig waren. In het bericht werden ontvangers gewaarschuwd dat hun systemen waren gecompromitteerd. Tegenover it-journalist Brian Krebs verklaarde de aanvaller dat hij via de kwetsbaarheid veel ergere aanvallen had kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld data van organisaties had kunnen ontfutselen.

De FBI spreekt zowel over een misconfiguratie als een beveiligingslek waardoor de aanval mogelijk was. De server die de nepmails verstuurde maakt geen deel uit van de zakelijke mailservice van de opsporingsdienst. De kwetsbaarheid is inmiddels verholpen en alle partners zijn over de nepmails gewaarschuwd. Volgens de opsporingsdienst heeft de aanvaller geen toegang tot data of persoonlijke informatie op het FBI-netwerk gekregen. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.