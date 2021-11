Honderden WordPress-sites getroffen door zogenaamde ransomware-infectie

Honderden WordPress-sites zijn getroffen door een zogenaamde ransomware-infectie waarbij bezoekers het bericht te zien krijgen dat de website is versleuteld. Dat meldt securitybedrijf Sucuri. Volgens het bericht op de website moet er voor het ontsleutelen van de versleutelde bestanden 0,1 bitcoin worden betaald, wat op het moment van schrijven overeenkomt met ruim 5300 euro.

In het verleden zijn er vaker aanvallen op websites uitgevoerd waarbij bestanden van de site voor losgeld werden versleuteld of gestolen. Bij de nu getroffen WordPress-sites is daar geen sprake van en zijn er geen bestanden versleuteld. Aanvallers hebben een plug-in weten te installeren die de losgeldboodschap toont. Het verwijderen van de plug-in is dan ook voldoende om de melding te verwijderen. Volgens Sucuri stond de teller gisteren op 291 getroffen websites.

Hoe de aanvallers in staat zijn om de plug-in te installeren is op dit moment onduidelijk. Op basis van logbestanden blijkt dat de aanvallers over inloggegevens van getroffen websites beschikken, die mogelijk via een bruteforce-aanval of andere manier zijn verkregen. Beheerders van getroffen websites wordt dan ook geadviseerd om alle beheerderswachtwoorden te wijzigen en alle bestaande beheerders van de site te controleren.