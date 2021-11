Spoedtest.nl na fraudeverdenking afgesloten van CoronaCheck-app

Spoedtest.nl, het grootste commerciële coronatestbedrijf van Nederland, is na verdenking van fraude met vaccinatiebewijzen afgesloten van de CoronaCheck-app. Ook kan het bedrijf geen afspraken meer inplannen voor Testen voor Toegang. Eerder uitgegeven coronabewijzen blijven gewoon geldig. Gisteren liet het ministerie van Volksgezondheid weten dat er aangifte was gedaan tegen een aanbieder van coronatests wegens sterke vermoedens dat het bedrijf valse vaccinatiegegevens heeft uitgegeven, zo meldde het ANP.

Op de eigen website meldt Spoedtest.nl dat het de testaanbieder is tegen wie het ministerie aangifte heeft gedaan. Volgens het bedrijf zijn de vermoedens over het uitsturen van valse vaccinatiebewijzen volledig ongegrond. Doordat het ministerie Spoedtest.nl heeft afgesloten van de CoronaCheck-App moet het bedrijf alle klanten van Testen voor Toegang verwijzen naar andere testaanbieders die hierbij zijn aangesloten.

Een ander gevolg van de afsluiting is dat Spoedtest.nl niet in staat is om testresultaten om te zetten naar een coronabewijs in de CoronaCheck-App. Eerder dit jaar besloot het ministerie om testbedrijf Testcoronanu van de CoronaCheck-app af te sluiten. Aanleiding was een groot beveiligingslek waardoor de database van het bedrijf voor iedereen op internet toegankelijk was. Daardoor was het mogelijk om testuitslagen in te zien, aan te passen en toe te voegen. Het ministerie laat weten dat het ernaar streeft zo veel mogelijk frauduleus uitgegeven vaccinatiebewijzen te blokkeren.

Update

De verdenkingen tegen Spoedtest.nl volgen uit monitoring van het CoronaCheck-stelsel. "Op basis van de gevonden onregelmatigheden is forensisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft aanleiding gegeven om de testaanbieder de toegang tot CoronaCheck met ingang van 16 november te ontzeggen. Hierbij is er voor gezorgd dat tot en met 15 november geteste personen niet worden gedupeerd, zij kunnen hun negatieve testbewijs nog ophalen in CoronaCheck", zo laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.