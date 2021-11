De Jonge onderzoekt om CoronaCheck buiten Play Store aan te bieden

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laat onderzoeken of de Androidversie van de CoronaCheck-app buiten de Google Play Store zou moeten worden aangeboden. Op dit moment is de app alleen verkrijgbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Gebruikers moeten in dit geval een account bij de Amerikaanse techreuzen Apple of Google hebben om de app te kunnen downloaden en hun digitale qr-code te laten zien.

Er zijn echter ook appstores zoals F-Droid waar apps zonder account zijn te downloaden. De SP vroeg minister De Jonge om opheldering. "De leden van de SP-fractie wijzen erop dat het voor een deel van de Nederlandse bevolking een bewuste keuze is om haar data niet ongebreideld te delen met de Big Tech. Bent u het met deze leden eens dat de overheid hen in die keuze moet ondersteunen, in plaats van richting een closed source-omgeving te duwen?"

Ook wilde de SP weten of de CoronaCheck-app al ontwikkeld wordt voor opensourcebesturingssystemen als Linux of Sailfish. "Indien dit niet het geval is, dan willen zij graag weten waarom deze ontwikkeling nog niet is ingezet en hoe dat rijmt met het beleid van de overheid om open source voorrang te geven boven closed source", vroeg de partij.

De Jonge bevestigt dat CoronaCheck op dit moment niet is ontwikkeld voor Linux of SailfishOS. "De initiële keuze is geweest om een app te ontwikkelen voor Android en iOS toestellen omdat daarmee een groot gedeelte van de Nederlandse burgers er gebruik van kan maken." De minister voegt toe dat het ook mogelijk is om een papieren test-, vaccinatie- of herstelbewijs te printen. "Tegelijkertijd vind ook ik dat waar mogelijk ook andere besturingssystemen beoordeeld moeten worden."

Wel is het volgens De Jonge belangrijk dat de aangeboden applicatie dezelfde is die op GitHub kan worden gevonden en niet is aangepast door kwaadwillenden. "Ik zal laten onderzoeken of gebruikers baat zouden hebben bij een door VWS geautoriseerde CoronaCheck-app voor Android die ook op andere plekken dan de Google Play Store ter beschikking gesteld zouden worden met het oog op dergelijk gebruik."