Belgische overheid waarschuwt burgers via app voor infecties op wifi-netwerk

De Belgische overheid heeft een app gelanceerd waarmee het burgers voor besmettingen op hun wifi-netwerk waarschuwt. De Safeonweb-app is ontwikkeld door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België, en bevat twee functies. De eerste functie toont nieuws over cyberdreigingen in België, de tweede functionaliteit toont informatie over dreigingen op het wifi-netwerk van de gebruiker.

Gebruikers moeten voor deze laatste functie eerst hun wifi-netwerk registreren, wat via de app mogelijk is. Hiervoor moet naast een bevestiging via e-mail ook de locatiebepaling worden ingeschakeld. De toegang tot de locatie van de gebruiker is nodig om te bepalen of die op geregistreerde netwerk aanwezig is. "Voor iOS en Android is het opvragen van de naam van je huidige netwerk (SSID - service set identifier) enkel mogelijk als je locatiebepaling aanstaat", aldus het CCB.

Vervolgens kijkt de app of het ip-adres van de gebruiker voorkomt in informatie over infecties. Deze data is afkomstig van verschillende partners, aldus het CBB. Het gaat zowel om commerciële partijen als opensourcebronnen. De Safeonweb-app voert geen scan van het netwerk uit en is volgens de overheidsinstantie geen vervanging voor antivirussoftware. Ook kan de app, die beschikbaar is in de Google Play Store en Apple App Store, alleen informatie over bedreigingen naar Belgische ip-adressen sturen.