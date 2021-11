Politie: daders van phishing vaak jong en gaan slimmer te werk

Daders van phishing zijn vaak jong en hanteren steeds slimmere methoden om slachtoffers te maken, zo stelt de politie. Vandaag maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat de schade door phishing in de eerste zes maanden van dit jaar 6,1 miljoen euro bedroeg. Onlangs werd nog een 17-jarige jongen aangehouden op verdenking van phishingaanvallen op WoningNet-gebruikers.

"We komen steeds vaker dit soort jonge jongens tegen. Vaak hebben ze al heel wat andere zaken op hun kerfstok", zegt een rechercheur bij het cybercrimeteam Midden-Nederland. "Die staan dan al bij ons in de systemen voor inbraken, berovingen of overvallen. Het is zorgwekkend dat we bij phishingverdachten ook vaak vuurwapens hebben aangetroffen."

Ook blijkt volgens de rechercheur dat wanneer deze jongens stoppen met offline delicten ze het online proberen. "Als we achteraf terugkijken, zien we in onze gegevens dat ze vanaf een bepaalde datum ineens niet meer voor van alles en nog wat worden aangehouden. Als we ze dan oppakken voor zaken als phishing, internetoplichting of bankhelpdeskfraude, blijkt de datum waarop ze bij ons uit de systemen lijken te verdwijnen, vaak te corresponderen met de datum waarop ze zijn begonnen met die internetdelicten."

Volgens de politie doet slechts twintig procent van de slachtoffers aangifte, zowel uit schaamte als vanuit de gedachte dat de politie hier toch niets tegen doet. "Al is opsporing van deze daders soms niet eenvoudig, toch kunnen we in langlopende onderzoeken vaak daders aan tientallen zaken tegelijk koppelen", zegt een lid van het cybercrime team in de eenheid Zeeland-West-Brabant. "Wij roepen slachtoffers daarom juist op om √°ltijd aangifte te doen."