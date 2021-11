Brave voorziet browser van ingebouwde cryptowallet zonder extensie

De ontwikkelaars van Brave hebben de browser van een ingebouwde cryptowallet voorzien die zonder het installeren van verdere extensies is te gebruiken, wat de veiligheid ten goede zou moeten komen. Via de wallet kunnen gebruikers grafieken zien, cryptovaluta en NFT's versturen en ontvangen, hun portfolio beheren en cryptovaluta aanschaffen. Ook is het mogelijk om via de ingebouwde cryptowallet verbinding te maken met hardware wallets zoals Trezor en Ledger.

Volgens Brave zijn de meeste cryptowallets op dit moment alleen als browser-extensies beschikbaar, die beveiligingsrisico's met zich meebrengen en kwetsbaarder zijn voor phishing en diefstal van cryptovaluta. Verder stelt de browserontwikkelaar dat deze extensies in de achtergrond draaien en zo het systeem meer belasten. De ingebouwde cryptowallet van Brave zou hier geen last van hebben, aldus de ontwikkelaars.

De Brave Wallet is op dit moment alleen beschikbaar in versie 1.32 en nieuwer van de desktopversie van Brave, maar zal binnenkort ook in de mobiele versies van de browser verschijnen.