Duitse overheid verwacht toename van ddos-aanvallen op webwinkels

De Duitse overheid verwacht de komende tijd een toename van ddos-aanvallen op webwinkels en roept ondernemers op om maatregelen te nemen. Criminelen zouden Black Friday, Cyber Monday en de kerstperiode aangrijpen om winkeliers door middel van ddos-aanvallen af te persen.

"De afgelopen weken hebben we ddos-aanvallen tot 21,8 miljoen requests per seconde (MRPS) gezien. Dit is een toename van 28 procent in vergelijking met eerdere aanvallen. Gevreesd wordt dat de aanvalstechnologieën tijdens de komende drukke periode worden ingezet, met name voor ddos-afpersing", zegt Arne Schönbohm, hoofd van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Schönbohm is het belangrijk dat webshops voorzorgsmaatregelen treffen. Daarbij moet vooral worden gelet op UDP-reflectie-aanvallen met veel requests. Verder roept het BSI aangevallen winkeliers op om niet op afpersingspogingen te reageren. Onlangs meldde Cloudflare dat het een ddos-aanval van 2 Tbps heeft geblokkeerd. De grootste aanval die het tot nu toe heeft gezien.