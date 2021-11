80-jarige Haagse op drie manieren opgelicht door cybercriminelen

Een 80-jarige vrouw uit Den Haag is op drie manieren door cybercriminelen opgelicht, namelijk Tikkie-fraude, bankhelpdeskfraude en WhatsAppfraude, zo laat de politie weten. De aanvallers probeerden 73.000 euro te stelen, maar dat mislukte, waardoor de schade voor de vrouw uiteindelijk tot 245 euro beperkt bleef.

De oplichtingen begonnen toen de vrouw begin november haar schoenen op Marktplaats aanbood en werd benaderd door een potentiële koper. Die vroeg de vrouw om via een betaalverzoek een cent over te maken, om zo te verifiëren of zij een betrouwbare verkoper was. Het betaalverzoek linkte naar een phishingpagina waar de Haagse haar bankgegevens invulde. Vervolgens zag de vrouw dat er verschillende bedragen van haar rekening waren afgeschreven.

Later die dag werd zij gebeld door een man die zich voordeed als bankmedewerker. Volgens de "medewerker" waren er frauduleuze activiteiten te zien op haar rekening en zou hij dit oplossen. Hij vroeg het slachtoffer naar haar rekeningnummers met de bijbehorende pincodes. Ook moest zij al haar pinpassen doorknippen. Enige tijd later kwam een zogenaamde collega van de bankmedewerker de passen bij de vrouw ophalen. Deze "collega" ging er met de pinpassen en mobiele telefoon van de Haagse vandoor.

De volgende dag ontvingen meerdere vrienden en kennissen via het nummer van het slachtoffer een WhatsApp-bericht, met het verzoek om vijfduizend euro over te maken via een betaallink. Deze poging had echter geen succes. De oplichters maakten 73.000 euro van de spaarrekening van de vrouw over naar haar betaalrekening. "Gelukkig kon net op tijd worden voorkomen dat dit bedrag werd overgemaakt naar een criminele rekening", aldus de politie. Daardoor bleef de schade voor de vrouw beperkt tot 245 euro.