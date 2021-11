Alternatief straftraject voor jonge cybercrimineel Hack_Right 26 keer ingezet

Het pilotprogramma Hack_Right, een alternatief straftraject voor jonge cybercriminelen, is sinds de start eind 2018 in totaal 26 keer ingezet. Dat laat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten naar aanleiding van vragen over de begroting van zijn ministerie. Hack_Right is een initiatief van de Politie en Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met Reclassering Nederland, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming.

Het werd bedacht om 'first offenders' op het rechte pad te krijgen en te houden en vormt een alternatief, onderdeel of aanvulling op een strafrechtelijk traject. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van cybercrime hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. Daarnaast moet het om een eerste cyberdelict gaan.

Hack_Right bestaat uit vier modules, namelijk herstel, training, alternatief en coaching. Via de modules wordt geprobeerd het gedrag van de jongeren te veranderen. In de meeste gevallen maakt een leeropdracht onderdeel uit van het Hack_Right-traject. Jongeren doen hierbij een opdracht voor een deelnemend bedrijf.

Het programma is in totaal nu 26 keer ingezet. Veertien keer voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, acht keer in de leeftijd van 18 tot 23 jaar en vier keer in de leeftijd van 23 tot 30 jaar. Het heeft op dit moment de status van een project en de komende drie jaar wordt bekeken of het kan worden opgenomen in het reguliere pakket aan interventies, laat Grapperhaus weten.

De minister meldt verder dat, om meer zicht te krijgen op de in- en doorstroom van cyberdaders in de strafrechtketen en eventuele knelpunten daarbij, op dit moment onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek zou halverwege volgend jaar gereed moeten zijn.