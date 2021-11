Grapperhaus: politie gebruikt geen DJI-app voor besturen van drones

De politie maakt bij de besturing van DJI-drones geen gebruik van de besturingsapp van de Chinese fabrikant, zo laat demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten. Ook Rijkswaterstaat laat de DJI-app links liggen. De minister reageerde op vragen van de PvdA en SP over het gebruik van DJI-drones door politie en het niet kunnen uitsluiten dat dronedata op Chinese server belandt.

"In algemene zin kan worden gezegd dat Chinese dronefabrikanten een risico kunnen vormen omdat hun data op servers in China kunnen staan waarvan de beveiliging lastig is vast te stellen. De beheerders van die data kunnen bijvoorbeeld verplicht worden om data te leveren aan de overheid. Daarom is gebruik van dergelijke drones voor Defensie meestal niet mogelijk bij operationeel optreden", aldus Grapperhaus op de vraag waarom Defensie geen gebruik van DJI-drones maakt.

De PvdA had de minister gevraagd of hij bereid is om met de politie in gesprek te gaan over het niet meer gebruiken van DJI-drones, maar dat ziet Grapperhaus niet zitten omdat er maatregelen zijn genomen. "De politie heeft op grond van de berichten dat data kunnen weglekken naar Chinese servers besloten de DJI-drones alleen in te zetten tijdens reguliere operaties. Dat wil zeggen: wel voor forensische opsporing, verkeersongevallenanalyse en openbare orde en veiligheid, maar niet voor operaties waarbij vertrouwelijke informatie wordt verwerkt." Verder wordt er geen gebruikgemaakt van de DJI-besturingsapp.

Rijkswaterstaat maakt ook geen gebruik van de app. Daarnaast worden gemaakte beelden op een externe geheugenkaart opgeslagen. "De informatie op deze geheugenkaarten wordt op de eigen servers en bij een Nederlandse cloud-opslag bewaard en uitgelezen", aldus Grapperhaus. Ook maakt Rijkswaterstaat met de drones geen beelden die vertrouwelijke informatie opleveren.

PvdA-Kamerlid Kathmann wilde weten of de politie bij de aanbesteding van de drones dataveiligheid heeft meegenomen. Dat is het geval, stelt de minister. "De politie heeft gekozen voor een Nederlandse leverancier van de DJI-drones die kon voldoen aan de eisen zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten en daarnaast de beste prijs-kwaliteitverhouding bood. Als gevolg van de uitkomsten van de security-check maakt ook de politie geen gebruik van de DJI-besturingsapp."

De SP had de minister nog gevraagd of hij bereid is te onderzoeken of er politiedata naar DJI is gelekt, maar dat is Grapperhaus niet van plan. "Ik zie, gezien de stappen die de politie al heeft gezet op dit gebied geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. Er is tot op heden geen blijk geweest van een datalek. De politie is overigens verplicht ieder datalek direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens."