Groninger wegens grootschalige phishing veroordeeld tot 4,5 jaar cel

Een 22-jarige man uit Groningen is wegens grootschalige phishing veroordeeld tot 4,5 jaar cel. De man voerde phishingaanvallen uit, ontwikkelde phishingpanels en hielp andere criminelen bij het opzetten van phishingsites. Volgens het Openbaar Ministerie speelde de man een belangrijke rol bij in Nederland uitgevoerde phishingaanvallen.

"Verdachte was niet slechts uitvoerend. Hij kan programmeren en zette zelf ook de broncode van de panels in elkaar of verbeterde deze. Uit het onderzoek is ook gebleken dat hij anderen adviseerde bij het opzetten van phishingpanels. Verdachte functioneerde aldus als criminele helpdesk", zo liet de officier van justitie eerder weten. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.

De verdachte gebruikte meerdere manieren om slachtoffers te maken. Zo was hij actief op Marktplaats waar hij verkopers benaderde. Hiervoor gebruikte hij Marktplaats-accounts van derden die hij onder andere via gelekte wachtwoorden had overgenomen. Vervolgens werden verkopers gevraagd om een cent over te maken om hun identiteit te controleren. De verstuurde betaallink wees naar een phishingpagina. Met gegevens die slachtoffers op de phishingsite invoerden kreeg de man toegang tot hun rekening.

Daarnaast verstuurde de man duizenden sms-berichten die afkomstig leken van de Belastingdienst, PostNL, UPS en DigiD met het verzoek een rekening te betalen. De meegestuurde link kwam wederom op een phishingpagina uit. De man werd tussen 2 september en 20 september vorig jaar afgetapt. In die periode verstuurde hij vanaf een getapt toestel bijna 130.000 sms-berichten uit naam van PostNL.

Bij doorzoeking zijn meerdere computers in beslag genomen. Op één van de laptops werden inloggegevens van 1,1 miljoen accounts aangetroffen. “De strafbare feiten uit twee laptops zijn echter niet meegenomen in het recherchedossier, gelet op de hoeveelheid zaken die al uit verdachtes andere apparaten naar voren was gekomen”, stelde de officie van justitie. "Wat verdachte precies heeft verdiend is niet bekend geworden. Wel blijkt uit dit dossier dat hetgeen nu ten laste is gelegd het topje van de ijsberg is."